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Воздушные силы ударили по пунктам развертывания вражеских ЗРК на Херсонщине

Евгений КизиловСреда, 5 октября 2022, 18:26
Воздушные силы ударили по пунктам развертывания вражеских ЗРК на Херсонщине
Getty Images

Авиация Воздушных сил нанесла два удара по пунктам развертывания зенитно-ракетных комплексов россиян в Каховском районе Херсонской области.

Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook

Детали: Всего в течение ночи ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны юга выполнили более 190 огневых задач по позициям врага и районам сосредоточения живой силы и техники.

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Подтверждена ликвидация 11 оккупантов, миномета 120 калибра в Бериславском районе Херсонщины и беспилотного разведчика типа "Орлан-10" на Николаевщине.

В полдень нашими зенитчиками сбит еще один "Орлан-10" на подлете с моря к Очакову.

Темы: войнаХерсонская областьВооруженные силы
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