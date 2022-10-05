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Гендиректор МАГАТЭ отправился в Киев для переговоров о ЗАЭС

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 18:46

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду сообщил, что отправился в Киев для переговоров о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"На пути в Киев для важных встреч. Потребность в зоне ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас как никогда актуальна", - написал Гросси в Twitter, выложив фото возле поезда "Укрзализныци".

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Ожидается, что на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ также отправится для переговоров по ЗАЭС в Москву, где как раз недавно объявили о ее "национализации".

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Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции".

После этого Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать "зону безопасности" вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

А совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

Темы: МАГАТЭЗАЭСКиев
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