Россияне назначили ответственного за аннексированные области Украины

Премьер России Михаил Мишустин назначил куратора аннексированных Россией регионов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Источник: "РБК"

Детали: В российском правительстве курировать "развитие новых территорий" поручили Вадиму Васильеву. Он также назначен заместителем министра строительства и ЖКХ России.

Реклама:

Васильев до мая занимал должность и.о. директора департамента межбюджетных отношений Минфина РФ.

Российский министр строительства Ирек Файзуллин рассказал, что на этой неделе в ведомстве появились 116 новых сотрудников. Это связано, в том числе, с тем, что "социально-экономическое развитие новых территорий поставлено в обязанности Минстроя".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ