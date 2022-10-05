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Россияне назначили ответственного за аннексированные области Украины

Станислав ПогориловСреда, 5 октября 2022, 22:35
Россияне назначили ответственного за аннексированные области Украины
Михаил Мишустин, фото: Getty Images

Премьер России Михаил Мишустин назначил куратора аннексированных Россией регионов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Источник: "РБК"

Детали: В российском правительстве курировать "развитие новых территорий" поручили Вадиму Васильеву. Он также назначен заместителем министра строительства и ЖКХ России.

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Васильев до мая занимал должность и.о. директора департамента межбюджетных отношений Минфина РФ.

Российский министр строительства Ирек Файзуллин рассказал, что на этой неделе в ведомстве появились 116 новых сотрудников. Это связано, в том числе, с тем, что "социально-экономическое развитие новых территорий поставлено в обязанности Минстроя".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Оккупанты провели с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Результаты "нарисовали" следующие: от 87 до 99% за аннексию.
  • А 30 сентября Путин подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.
  • 4 октября президент Владимир Зеленский признал ничтожными указы главы государства-агрессора Владимира Путина о признании "независимыми" Крыма, так называемых "ЛНР" и "ДНР", Запорожской и Херсонской областей Украины.

Темы: аннексиявойнаУкраинаРосcия
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