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Лига чемпионов: "Шахтер" минимально проиграл мадридскому "Реалу"

Андрей СтавицкийЧетверг, 6 октября 2022, 00:14
Лига чемпионов: Шахтер минимально проиграл мадридскому Реалу
Фото: ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер" провел первый из двух матчей против мадридского "Реала" в групповом раунде Лиги чемпионов. Минимальную победу отпраздновали хозяева поля в Мадриде - 2:1.

Источник: результаты матча, "Суспільне"

Детали: Счет был открыт уже на 13-й минуте. Вингер хозяев Родриго получил мяч на подступах к штрафной площадке, воспользовался ошибкой капитана "Шахтера" Тараса Степаненко и точно пробил. Анатолий Трубин сумел дотянулся до мяча, но тот все равно влетел в нижний угол.

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Принял участие Родриго и во втором голе "Реала" через 15 минут. Бразилец принял участие в динамичной комбинации "Сливочных" и отдал результативную передачу на Винисиуса Жуниора. Последний беспрепятственно удвоил преимущество действующих обладателей Кубка чемпионов.

Однако в первом тайме "Шахтер" без гола не остался. Атаку левым флангом развернули Михаил Мудрик и Богдан Михайличенко, который навесил в штрафную. На передачу среагировал Александр Зубков, который в прыжке поймал Лунина на противоходе - 1:2.

Несмотря на преимущество хозяев во второй 45-минутке, гол Зубкова так и остался последним в матче. "Реал" сохраняет лидерство в группе "F", а "Шахтер" остается вторым с минимальным преимуществом над "Лейпцигом".

ВИДЕО ДНЯ

Матч-реванш в Лиге чемпионов состоится 11 октября в Варшаве.

Темы: футболШахтер
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