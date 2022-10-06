Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии

Анастасия КалатурЧетверг, 6 октября 2022, 01:38
Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии
ФОТО: GETTY

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону своих восточных вод, в направлении Японии.

Источник: Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и правительство Японии

Детали: Запуск ракеты уже шестой за последние 12 дней и состоялся примерно через час после того, как Северная Корея осудила Соединенные Штаты за обсуждение в Совете Безопасности ООН "справедливых мер противодействия Корейской народной армии на совместные учения Южной Кореи и США".

Реклама:

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что "этого совершенно нельзя терпеть".

Японский министр обороны Ясуказу Хамада сообщил, что первая ракета, вероятно, летела на высоте около 100 км и с дальностью 350 км, тогда как вторая имела расчетную высоту 50 км и дальность 800 км, вероятно, летела по неправильной траектории. Как пишет Reuters, многие из последних баллистических ракет малой дальности Северной Кореи предназначены для полета по более низкой, наклонной траектории и потенциального маневрирования, что затрудняет их обнаружение и перехват.

Южнокорейское командование вооруженных сил заявило, что ракеты были запущены из окрестностей северокорейской столицы Пхеньяна.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 4 октября Северная Корея, обладающая ядерным оружием, провела испытательный запуск баллистической ракеты, которая впервые за пять лет пролетела над Японией.  
  • В ответ южнокорейские и американские войска выпустили залп ракет в море. США направили авианосец Ronald Reagan к Японскому морю.

Темы: войнаСеверная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
война
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
Такой войны еще не было, поэтому вся аналитика в СМИ поверхностная и может быть опасна − Данилов
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км
Последние новости
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
Все новости...
Реклама: