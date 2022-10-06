Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону своих восточных вод, в направлении Японии.

Источник: Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и правительство Японии

Детали: Запуск ракеты уже шестой за последние 12 дней и состоялся примерно через час после того, как Северная Корея осудила Соединенные Штаты за обсуждение в Совете Безопасности ООН "справедливых мер противодействия Корейской народной армии на совместные учения Южной Кореи и США".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что "этого совершенно нельзя терпеть".

Японский министр обороны Ясуказу Хамада сообщил, что первая ракета, вероятно, летела на высоте около 100 км и с дальностью 350 км, тогда как вторая имела расчетную высоту 50 км и дальность 800 км, вероятно, летела по неправильной траектории. Как пишет Reuters, многие из последних баллистических ракет малой дальности Северной Кореи предназначены для полета по более низкой, наклонной траектории и потенциального маневрирования, что затрудняет их обнаружение и перехват.

Южнокорейское командование вооруженных сил заявило, что ракеты были запущены из окрестностей северокорейской столицы Пхеньяна.

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