Все больше американцев хотят предоставления оружия Украине на фоне угроз России — опрос

73% американцев считают, что США должны в дальнейшем поддерживать Украину, несмотря на угрозы России применением ядерного оружия, и все больше "за" предоставление оружия.

Источник: опрос Reuters/Ipsos

Детали: С утверждением, что США должны и дальше поддерживать украинцев, согласились как демократы, так и республиканцы, хотя среди соратников Джо Байдена было больше поддержки - 81%, чем среди республиканцев - 66%.

Все меньше американцев считают, что проблемы Украины не являются делом США и что страна не должна вмешиваться в них: такое мнение высказали 35%, по сравнению с 40% в августе.

66% респондентов заявили, что Вашингтон должен продолжать предоставлять оружие Украине, по сравнению с 51% в аналогичном опросе в августе.

Большинство американцев - 58% - заявили, что боятся, что страна движется к ядерной войне с Россией. 65% обеспокоены тем, что война может обостриться, если Украине предоставят оружие большей дальности, способное нанести удар по России.

Напомним: В целом Соединенные Штаты предоставили более 16,8 млрд долларов военной помощи Украине для ее борьбы с Россией.