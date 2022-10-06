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Все больше американцев хотят предоставления оружия Украине на фоне угроз России — опрос

Анастасия КалатурЧетверг, 6 октября 2022, 02:40
Все больше американцев хотят предоставления оружия Украине на фоне угроз России — опрос
ФОТО: GETTY

73% американцев считают, что США должны в дальнейшем поддерживать Украину, несмотря на угрозы России применением ядерного оружия, и все больше "за" предоставление оружия.

Источник: опрос Reuters/Ipsos

Детали: С утверждением, что США должны и дальше поддерживать украинцев, согласились как демократы, так и республиканцы, хотя среди соратников Джо Байдена было больше поддержки - 81%, чем среди республиканцев - 66%.

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Все меньше американцев считают, что проблемы Украины не являются делом США и что страна не должна вмешиваться в них: такое мнение высказали 35%, по сравнению с 40% в августе.

66% респондентов заявили, что Вашингтон должен продолжать предоставлять оружие Украине, по сравнению с 51% в аналогичном опросе в августе.

Большинство американцев - 58% - заявили, что боятся, что страна движется к ядерной войне с Россией.   65% обеспокоены тем, что война может обостриться, если Украине предоставят оружие большей дальности, способное нанести удар по России.

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Напомним: В целом Соединенные Штаты предоставили более 16,8 млрд долларов военной помощи Украине для ее борьбы с Россией.

Темы: войнаСШАРосcия
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