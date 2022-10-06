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В Рубежном и Старобельске оккупанты усилили фильтрацию, боятся наступления – Гайдай

Елена РощинаЧетверг, 6 октября 2022, 08:55

Российские оккупанты проводят усиленные фильтрационные мероприятия в Рубежном и Старобельске, что в Луганской области, опасаясь контрнаступления и диверсантов со стороны украинцев.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "О первых освобожденных населенных пунктах Луганщины сообщил еще вчера днем. Вечером 5 октября уточнил – их уже шесть...

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Из-за опасности наступления ВСУ в Рубежном оккупанты для выявления украинских диверсантов ввели комендантский час и усилили фильтрационные меры.

Фильтрация и в Старобельске, где заблаговременно проверяют всех, кто хочет выехать на территорию РФ, – желающих в последние дни стало значительно больше. Из соображений безопасности россияне решили еще и отключить там связь".

Детали: Накануне Гайдай сообщал, что мобильную связь отключили в Кременной.

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Но, подчеркнул он, отключение связи не останавливает коллаборантов, которые пытаются сбежать.

"Да, в направлении из Сватово и Кременной в Новопсков зафиксировано перемещение трех автобусов сторонников оккупантов. Потому что понимают приближение ВСУ", – подтвердил он то, что сообщал и Генштаб ВСУ.

По словам Гайдая, из-за большого количества раненых солдат местные больницы перегружены, поэтому госпитали обустраивают в школах. В одной из них сейчас находится порядка 200 раненых военнослужащих РФ, добавил он.

5 октября авиация Сил обороны Украины нанесла более 15 ударов по врагу. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, сбиты 9 вражеских БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, а также 8 других важных объектов врага.

Отражены атаки россиян в районах населенных пунктов Выемка, Соледар, Отрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка.

Враг обстрелял:

- на Краматорском направлении: Верхнекаменское, Ивановка, Серебрянка, Спорное, Ковшаровка, Каменка, Новолюбовка, Терны, Торское, Белогоровка;

- на Бахмутском направлении: Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Отрадовка, Майорск, Нью-Йорк, Юрьевка, Раздолевка, Иванград, Зайцево.

Темы: Луганская областьвойна
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