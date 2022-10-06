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7 из 9-ти уничтоженных дронов-камикадзе "поймали" в Николаевской области

Елена РощинаЧетверг, 6 октября 2022, 09:45
7 из 9-ти уничтоженных дронов-камикадзе поймали в Николаевской области
Обломки иранско-российского дрона, фото Виталия Кима

В ночь на 6 октября на юге Украины было уничтожено 9 дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми Россия атакует теперь Украину, 7 из них – над Николаевской областью.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram и Twitter

Прямая речь Кима: "Ночью, с 5 на 6 октября, враг в очередной раз атаковал беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" юг страны. Девять дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", из них семь в Николаевской области".

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Детали: Накануне 5 октября Ким показал обломки дрона-камикадзе и заявил, что "это – первый результат не ПВО, а мобильных охотников за мопедами".

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В среду россияне атаковали дронами-камикадзе с юга: 6 "Шахедов" удалось сбить в Николаевском районе, а еще 6 попали в объекты в Белой Церкви в Киевской области.

Кроме того, со ссылкой на воздушное командование "Юг" Ким сообщил, что 5 октября около 11:30 над морем возле г. Очаков силы и средства противовоздушной обороны сбили беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно "Орлан -10", при попытке проведения воздушной разведки.

В среду с 09:45 до 13:30 под вражескими обстрелами находился населенный пункт Первомайской общины. В результате повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения, попадание зафиксировано и в объект инфраструктуры. Пострадавших нет.

В 22:21 были обстрелы окрестностей населенного пункта Березнеговатской общины.

В 04:57 утра 6 октября зафиксированы обстрелы еще одного населенного пункта общины.

Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

5 октября в 07:30 и 09:30 были обстрелы Широковской общины, попадания по открытым территориям и сельхозугодиям. Пострадавших и разрушений нет.

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Темы: Николаевская областьвойнабеспилотники
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