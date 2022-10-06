Данилов: Количество граждан, покинувших РФ, вдвое превышает количество мобилизованных

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отмечает, что количество граждан, покинувших Россию в последние дни, вдвое превышает количество мобилизованных.

Источник: Данилов в эфире национального телемарфона 6 октября

Прямая речь: "Нам доподлинно известно количество граждан Российской Федерации, которые на сегодняшний день призваны по тотальной мобилизации.

Нам так же известно, что количество граждан призывного возраста, которые покинули РФ, вдвое превышает количество мобилизованных.

Мы понимаем, где они находятся, понимаем, каким образом на сегодняшний день они имеют желание формироваться. Но я хочу заметить, что в последнее время, после того, как Путин сделал такую большую ошибку, прежде всего для своего политического будущего и для России, количество желающих воевать против нашей страны уменьшается в геометрической прогрессии...

Мы имеем огромное количество информации об отказе военных воевать, учиться... начинаются локальные бунты".

Детали: Данилов также напомнил, что Украина начала государственный проект "Хочу жить", призванный помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.

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"Украина - цивилизованная страна, где Женевские конвенции работают в отношении всех граждан, советуем россиянам сдаваться в плен на горячую линию", - добавил он.