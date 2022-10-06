Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Николаевские десантники уничтожили позицию врага в труднодоступном месте

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 октября 2022, 13:57
Николаевские десантники уничтожили позицию врага в труднодоступном месте
скриншот

Николаевские десантники показали уничтожение позиции российских захватчиков в Донецкой области.

Источник: пресс-служба командования ДШВ

Дословно: "В Донецкой области десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины с помощью дронов обнаружили позицию российских оккупантов, которая находилась в труднодоступном месте - на склоне террикона".

Реклама:

Детали: Отмечается, что после проведения разведки за дело взялись минометчики подразделения, которые точным огнем поразили врага.

Когда же противник решил заменить погибших солдат, то огнем минометчиков был уничтожен и его резерв.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
война
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Последние новости
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
Все новости...
Реклама: