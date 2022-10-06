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Николаевские десантники уничтожили позицию врага в труднодоступном месте

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 октября 2022, 13:57
скриншот

Николаевские десантники показали уничтожение позиции российских захватчиков в Донецкой области.

Источник: пресс-служба командования ДШВ

Дословно: "В Донецкой области десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины с помощью дронов обнаружили позицию российских оккупантов, которая находилась в труднодоступном месте - на склоне террикона".

Детали: Отмечается, что после проведения разведки за дело взялись минометчики подразделения, которые точным огнем поразили врага.

Когда же противник решил заменить погибших солдат, то огнем минометчиков был уничтожен и его резерв.

Темы: войнаДонецкая область
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