Николаевские десантники уничтожили позицию врага в труднодоступном месте
Четверг, 6 октября 2022, 13:57
Николаевские десантники показали уничтожение позиции российских захватчиков в Донецкой области.
Источник: пресс-служба командования ДШВ
Дословно: "В Донецкой области десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины с помощью дронов обнаружили позицию российских оккупантов, которая находилась в труднодоступном месте - на склоне террикона".
Детали: Отмечается, что после проведения разведки за дело взялись минометчики подразделения, которые точным огнем поразили врага.
Когда же противник решил заменить погибших солдат, то огнем минометчиков был уничтожен и его резерв.