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Зеленский призвал страны НАТО показать, что "они не боятся России"

"Европейская правда"Четверг, 6 октября 2022, 13:54
Зеленский призвал страны НАТО показать, что они не боятся России
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал государства НАТО "продемонстрировать, что они не боятся России".

Об этом глава государства сказал в видеоинтервью Института Лоуи в Австралии в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Зеленского спросили, получил ли он какой-то ответ от НАТО и как быстро он ожидает, что Альянс отреагирует на заявку Украины о вступлении.

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Зеленский сказал, что сегодня важно выстроить "гарантии безопасности для всего мира, чтобы ни у кого не было даже мысли стать автократическими, а даже если ты автократический, то не должно быть никакой мысли, что ты можешь завоевать другие территории или другие народы".

"Для этого вы должны быть едиными. И я думаю, что без Украины НАТО не такой сильный союз, особенно на европейском континенте. Считаю, что для мощи на востоке Европы – это очень важный шаг. Мы можем предложить этот шанс НАТО. Мы благодарны за поддержку НАТО. Мы предоставляем эту возможность в очень важный момент", – сказал Владимир Зеленский.

Он призвал партнеров по НАТО проявить решимость относительно вступления Украины.

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"Не только Украина должна продемонстрировать России свои сильные стороны, но и Альянс должен продемонстрировать, что они не боятся России. Это вопрос к НАТО. Но я знаю, что все понимают, что гарантии безопасности для Украины – это то, что необходимо. И я думаю, что мы на этом пути. Мы обязательно пойдем по этому пути. Насколько быстро это будет, к сожалению, зависит не только от Украины", – добавил глава государства.

На прошлой неделе Владимир Зеленский объявил, что Украина официально подает заявку на членство в НАТО после того, как Владимир Путин заявил, что аннексирует четыре украинские области.

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Темы: НАТОЗеленскийУкраинаРосcия
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