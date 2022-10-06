Зеленский призвал страны НАТО показать, что "они не боятся России"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал государства НАТО "продемонстрировать, что они не боятся России".

Об этом глава государства сказал в видеоинтервью Института Лоуи в Австралии в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Зеленского спросили, получил ли он какой-то ответ от НАТО и как быстро он ожидает, что Альянс отреагирует на заявку Украины о вступлении.

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Зеленский сказал, что сегодня важно выстроить "гарантии безопасности для всего мира, чтобы ни у кого не было даже мысли стать автократическими, а даже если ты автократический, то не должно быть никакой мысли, что ты можешь завоевать другие территории или другие народы".

"Для этого вы должны быть едиными. И я думаю, что без Украины НАТО не такой сильный союз, особенно на европейском континенте. Считаю, что для мощи на востоке Европы – это очень важный шаг. Мы можем предложить этот шанс НАТО. Мы благодарны за поддержку НАТО. Мы предоставляем эту возможность в очень важный момент", – сказал Владимир Зеленский.

Он призвал партнеров по НАТО проявить решимость относительно вступления Украины.

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"Не только Украина должна продемонстрировать России свои сильные стороны, но и Альянс должен продемонстрировать, что они не боятся России. Это вопрос к НАТО. Но я знаю, что все понимают, что гарантии безопасности для Украины – это то, что необходимо. И я думаю, что мы на этом пути. Мы обязательно пойдем по этому пути. Насколько быстро это будет, к сожалению, зависит не только от Украины", – добавил глава государства.

На прошлой неделе Владимир Зеленский объявил, что Украина официально подает заявку на членство в НАТО после того, как Владимир Путин заявил, что аннексирует четыре украинские области.

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