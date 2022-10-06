Полиция задержала депутата, который возглавил "военную администрацию" оккупантов на Харьковщине
Полиция задержала депутата сельского совета, который во время временной оккупации руководил "Липецкой военной администрацией" на Харьковщине, второму депутату, который занял должность его заместителя, сообщено о подозрении заочно.
Источник: пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, пресс-служба Офиса генерального прокурора, пресс-служба Министерства внутренних дел
Детали: По информации следствия, один из депутатов сотрудничал с врагом с апреля 2022 года. За "проявление любви" к России мужчина получил должность так называемого "главы Липецкой администрации военно-гражданской администрации Харьковской области". Офис генпрокурора сообщает, что второй депутат занял должность его заместителя.
Дословно ОГП: "С апреля по сентябрь новоназначенный глава псевдоадминистрации пытался создать положительный имидж оккупантов. Для этого он проводил агитационную работу среди местного населения, а также распоряжался имуществом общины.
Также подозреваемые организовывали сельскохозяйственную деятельность на территории общины – нанимали работников, организовывали посев и сбор урожая, способствовали вывозу сельскохозяйственной продукции на территорию РФ. Они организовывали изъятие сельскохозяйственной техники у местных жителей и предприятий в пользу оккупантов".
Детали: "Глава" администрации оккупантов задержан, ему сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10-ти лет лишения свободы. Его "заместителю" сообщено о подозрении заочно.