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Полиция задержала депутата, который возглавил "военную администрацию" оккупантов на Харьковщине

"Украинская правда"Четверг, 6 октября 2022, 14:53
Задержание, фото Нацполиция

Полиция задержала депутата сельского совета, который во время временной оккупации руководил "Липецкой военной администрацией" на Харьковщине, второму депутату, который занял должность его заместителя, сообщено о подозрении заочно.

Источник: пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, пресс-служба Офиса генерального прокурора, пресс-служба Министерства внутренних дел

Детали: По информации следствия, один из депутатов сотрудничал с врагом с апреля 2022 года. За "проявление любви" к России мужчина получил должность так называемого "главы Липецкой администрации военно-гражданской администрации Харьковской области". Офис генпрокурора сообщает, что второй депутат занял должность его заместителя.

Дословно ОГП: "С апреля по сентябрь новоназначенный глава псевдоадминистрации пытался создать положительный имидж оккупантов. Для этого он проводил агитационную работу среди местного населения, а также распоряжался имуществом общины.

Также подозреваемые организовывали сельскохозяйственную деятельность на территории общины – нанимали работников, организовывали посев и сбор урожая, способствовали вывозу сельскохозяйственной продукции на территорию РФ. Они организовывали изъятие сельскохозяйственной техники у местных жителей и предприятий в пользу оккупантов". 

Детали: "Глава" администрации оккупантов задержан, ему сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10-ти лет лишения свободы. Его "заместителю" сообщено о подозрении заочно.

Темы: Харьковская областьполиция
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