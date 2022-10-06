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Европарламент призвал к увеличению военной помощи Украине после аннексии

"Европейская правда"Четверг, 6 октября 2022, 16:05
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Депутаты Европарламента призвали все страны и международные организации безоговорочно осудить фиктивные референдумы в Украине и попытку России захватить украинские территории силой.

Резолюцию с соответствующим призывом ЕП принял в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу парламента.

Документ одобрили 504 голосами против 26, 36 депутатов воздержались.

Депутаты Европарламента заявляют, что результаты фиктивных референдумов, проведенных под дулом пистолета, по аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей являются недействительными, и призывают государства-члены ЕС принять дополнительные жесткие санкции.

Кроме того, депутаты Европарламента призвали государства-члены ЕС и другие страны, которые поддерживают Украину, значительно увеличить свою военную помощь, особенно в сферах, о которых просило украинское правительство. Государства-члены, которые колеблются, должны предоставить свою справедливую долю необходимой военной помощи, которая поможет остановить войну, добавили депутаты.

Недавние российские угрозы применить ядерное оружие - безответственные и опасные, предупреждают депутаты Европарламента. 

Они призывают государства-члены и международных партнеров подготовить быстрый и решительный ответ, если Россия нанесет ядерный удар по Украине. 

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Любая попытка России подать удары по оккупированным территориям как нападение на саму Россию является незаконной и безосновательной, заявили в Европарламенте.

Депутаты также осудили военную мобилизацию в России и меры по принуждению жителей временно оккупированных территорий Украины к службе в вооруженных силах РФ.

Депутаты Европарламента призвали к созданию специального международного трибунала по делу об агрессии против Украины, "где Путин и все российские гражданские и военные чиновники и их доверенные лица, ответственные за организацию, развязывание и ведение войны в Украине, будут привлечены к ответственности". 

Как сообщалось, глава Европарламента Роберта Метсола считает, что Европейский Союз должен поставить Украине танки западного образца.

Темы: ЕвропарламентаннексиявойнаУкраина
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