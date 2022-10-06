Оккупанты завидуют вооружению ВСУ и считают себя смертниками – перехват

Перехваты разговоров российских военных свидетельствуют, что они завидуют вооружению ВСУ, боятся высунуть головы из окопов и считают себя смертниками.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram

Детали: Российский контрактник, который воюет на Херсонском направлении, с огромным количеством мата описывает своему земляку ситуацию на фронте.

Прямая речь: "Вчера нас три раза вертушки отъеб*шили, нах*й. ПТУРки каждый день еб*шат, ГРАДы... Здесь на танках выезжают на прямую наводку и еб*шат..."

Больше деталей: Также он говорит, что у ВС РФ нет вооружения уровня ВСУ, а собственная штурмовая авиация не прилетает им на поддержку. Поэтому контрактник считает себя и других военных едва ли не смертниками.

Прямая речь: "У них (ВСУ - прим.) есть вообще все! Все вообще! У нас нет них*я! Я же говорю, что здесь все не так, как думают там, в России! Здесь по-взрослому, братан!"