Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты завидуют вооружению ВСУ и считают себя смертниками – перехват

Евгений КизиловЧетверг, 6 октября 2022, 16:59
Оккупанты завидуют вооружению ВСУ и считают себя смертниками – перехват
Фото: pixabay.com

Перехваты разговоров российских военных свидетельствуют, что они завидуют вооружению ВСУ, боятся высунуть головы из окопов и считают себя смертниками.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram

Детали: Российский контрактник, который воюет на Херсонском направлении, с огромным количеством мата описывает своему земляку ситуацию на фронте.

Реклама:

Прямая речь: "Вчера нас три раза вертушки отъеб*шили, нах*й. ПТУРки каждый день еб*шат, ГРАДы... Здесь на танках выезжают на прямую наводку и еб*шат..."

Больше деталей: Также он говорит, что у ВС РФ нет вооружения уровня ВСУ, а собственная штурмовая авиация не прилетает им на поддержку. Поэтому контрактник считает себя и других военных едва ли не смертниками.

Прямая речь: "У них (ВСУ - прим.) есть вообще все! Все вообще! У нас нет них*я! Я же говорю, что здесь все не так, как думают там, в России! Здесь по-взрослому, братан!"

ВИДЕО ДНЯ

Темы: войнаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
война
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Командующий группировкой "Таврия": Есть продвижение на направлении, врага отбрасываем
Последние новости
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
Все новости...
Реклама: