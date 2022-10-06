Ракетные удары по Запорожью: появилась информация о состоянии пострадавших
В результате ракетных ударов россиян по многоэтажкам в Запорожье, кроме трех погибших, серьезные ранения получили 9 человек.
Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram
Прямая речь: "Директор Департамента здравоохранения Алексей Кулинич сообщил, что в медицинские учреждения Запорожья доставлено 12 пациентов: госпитализированы 9 пациентов, 3 запорожцев после медицинского осмотра от госпитализации отказались. Состояние людей удовлетворительное. Один пациент находится в тяжелом состоянии. Среди травмированных есть двое детей - мальчики 4 лет".
Детали: По информации начальника отдела коммуникации ГУ НП в Запорожской области Анны Ткаченко, в результате трагедии есть трое погибших. Личность одной женщины установлена.
Сейчас на месте попадания российских ракет работают спасатели.
Предыстория:
- В ночь на 6 октября российские войска нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью: целились в инфраструктурные объекты, попали в многоэтажки. Многих людей спасли из-под завалов.
- Позже россияне нанесли новый ракетный удар по Запорожью.