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Ракетные удары по Запорожью: появилась информация о состоянии пострадавших

Евгений КизиловЧетверг, 6 октября 2022, 17:40
Последствия ракетного удара по Запорожью 6 октября, фото из Telegram Александра Старуха

В результате ракетных ударов россиян по многоэтажкам в Запорожье, кроме трех погибших, серьезные ранения получили 9 человек.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Директор Департамента здравоохранения Алексей Кулинич сообщил, что в медицинские учреждения Запорожья доставлено 12 пациентов: госпитализированы 9 пациентов, 3 запорожцев после медицинского осмотра от госпитализации отказались. Состояние людей удовлетворительное. Один пациент находится в тяжелом состоянии. Среди травмированных есть двое детей - мальчики 4 лет".

Детали: По информации начальника отдела коммуникации ГУ НП в Запорожской области Анны Ткаченко, в результате трагедии есть трое погибших. Личность одной женщины установлена.

Сейчас на месте попадания российских ракет работают спасатели.

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Темы: Запорожьевойнажертвы
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