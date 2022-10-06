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ЕС наложил санкции на членов оккупационной власти РФ, Дугина, Газманова и Чичерину

"Европейская правда"Четверг, 6 октября 2022, 18:15
ЕС наложил санкции на членов оккупационной власти РФ, Дугина, Газманова и Чичерину
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Европейский Союз в четверг утвердил решение о введении санкций против еще 30 физических и семи юридических лиц в связи с российской агрессией против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий список опубликован в Официальном журнале ЕС.

Среди подсанкционных лиц большинство - члены оккупационных "администраций" России на территории Херсонской и Запорожской областей, а также певцы-пропагандисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, идеолог неоевразийства Александр Дугин, глава Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

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Также ограничения касаются российской государственной компании "Гознак", которая отвечает за печать валюты и официальных документов, завода имени Дегтярева и конструкторского бюро "Факел", завода "Авангард" и корпорации "Иркут", изготавливающих оружие для российских войск, а также российский ЦИК.

Напомним, Совет Европейского Союза ранее в четверг утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против России в ответ на незаконную аннексию Россией украинских территорий.

Также Совет ЕС решил, что отныне географический охват ограничений, введенных 23 февраля, которые включают, в частности, запрет на ввоз товаров из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, будет распространен также на неподконтрольные украинскому правительству территории Запорожской и Херсонской областей.

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Темы: ЕСсанкцииРосcиявойна
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