Генштаб: В отдаленных регионах РФ мобилизуют чуть ли не всех мужчин, а в Москве почти никого

В Москве план мобилизации составляет менее 0,2% населения и он не выполнен даже наполовину, зато в отдаленных регионах РФ мобилизуют большое количество мужского населения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "По имеющейся информации, частичная мобилизация, объявленная военно-политическим руководством РФ, фактически "поглощает" небольшие населенные пункты отдаленных регионов России.

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Призыв происходит методом облав, практически все мужское население призывного возраста силой доставляют в военкоматы.

Вместе с тем, в Москве и на половину не выполнен план отмобилизования, который составляет по районам менее 0,2 процента населения".

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