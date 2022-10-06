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Генштаб: В отдаленных регионах РФ мобилизуют чуть ли не всех мужчин, а в Москве почти никого

Катерина ТищенкоЧетверг, 6 октября 2022, 18:49
Генштаб: В отдаленных регионах РФ мобилизуют чуть ли не всех мужчин, а в Москве почти никого
фото Getty Images

В Москве план мобилизации составляет менее 0,2% населения и он не выполнен даже наполовину, зато в отдаленных регионах РФ мобилизуют большое количество мужского населения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "По имеющейся информации, частичная мобилизация, объявленная военно-политическим руководством РФ, фактически "поглощает" небольшие населенные пункты отдаленных регионов России.

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Призыв происходит методом облав, практически все мужское население призывного возраста силой доставляют в военкоматы.

Вместе с тем, в Москве и на половину не выполнен план отмобилизования, который составляет по районам менее 0,2 процента населения".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации граждан страны.
  • 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.
  • Власти российской Тувы раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации для войны в Украине, а родственники мобилизованных жителей российского Сахалина получат по 5 кг рыбы на человека в рамках поддержки от государства. 
  • По данным российских СМИ, в деревне Тюменево Кемеровской области России призвали в армию всех мужчин.

Темы: РосcиямобилизацияГенштаб
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