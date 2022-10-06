Генштаб: В отдаленных регионах РФ мобилизуют чуть ли не всех мужчин, а в Москве почти никого
Четверг, 6 октября 2022, 18:49
В Москве план мобилизации составляет менее 0,2% населения и он не выполнен даже наполовину, зато в отдаленных регионах РФ мобилизуют большое количество мужского населения.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов
Дословно: "По имеющейся информации, частичная мобилизация, объявленная военно-политическим руководством РФ, фактически "поглощает" небольшие населенные пункты отдаленных регионов России.
Призыв происходит методом облав, практически все мужское население призывного возраста силой доставляют в военкоматы.
Вместе с тем, в Москве и на половину не выполнен план отмобилизования, который составляет по районам менее 0,2 процента населения".
Предыстория:
- 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации граждан страны.
- 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.
- Власти российской Тувы раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации для войны в Украине, а родственники мобилизованных жителей российского Сахалина получат по 5 кг рыбы на человека в рамках поддержки от государства.
- По данным российских СМИ, в деревне Тюменево Кемеровской области России призвали в армию всех мужчин.
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