Генштаб: В отдаленных регионах РФ мобилизуют чуть ли не всех мужчин, а в Москве почти никого

В Москве план мобилизации составляет менее 0,2% населения и он не выполнен даже наполовину, зато в отдаленных регионах РФ мобилизуют большое количество мужского населения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "По имеющейся информации, частичная мобилизация, объявленная военно-политическим руководством РФ, фактически "поглощает" небольшие населенные пункты отдаленных регионов России.

Призыв происходит методом облав, практически все мужское население призывного возраста силой доставляют в военкоматы.

Вместе с тем, в Москве и на половину не выполнен план отмобилизования, который составляет по районам менее 0,2 процента населения".

Предыстория:

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации граждан страны.

28 сентября стало известно, что первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.

Власти российской Тувы раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации для войны в Украине, а родственники мобилизованных жителей российского Сахалина получат по 5 кг рыбы на человека в рамках поддержки от государства.

По данным российских СМИ, в деревне Тюменево Кемеровской области России призвали в армию всех мужчин.