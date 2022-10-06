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Байден не исключил встречи с Путиным на саммите G20

"Европейская правда"Четверг, 6 октября 2022, 21:22
Байден не исключил встречи с Путиным на саммите G20
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден не исключил возможности встречи c российским лидером Владимиром Путиным во время ноябрьского саммита G20 на Бали.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

"Это еще предстоит рассмотреть", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности прямого разговора с российским президентом во время саммита.

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Белый дом ранее заявлял, что такая встреча не исключена. Однако планы поездок двух лидеров еще не подтверждены.

Байден также заявил, что он "уверен" во встрече со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, если тот приедет на Бали. Нет уверенности, что Путин и Си Цзиньпин будут присутствовать на встрече.

Ранее в Белом доме заявили, что Зеленский должен принять участие в саммите G20 на Бали, если туда приедет президент РФ Владимир Путин.

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Напомним, согласно заявлению президента Индонезии Джоко Видодо, Путин и Си Цзиньпин примут участие в саммите G20, который состоится на острове Бали в ноябре.

Индонезия также пригласила президента Владимира Зеленского принять участие в саммите на Бали.

Президент Зеленский заявлял, что участие Украины в осеннем саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и от состава участников саммита.

Темы: БайденПутин
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