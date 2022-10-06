Европейское политическое сообщество будет встречаться 2 раза в год, следующий раз в Молдове

Лидеры Евросоюза и государств-партнеров согласовали следующие встречи новосозданного формата Европейского политического сообщества (ЕПС).

Об этом сообщили лидеры Чехии, Молдовы и Франции на совместной пресс-конференции в Праге, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Выступая после закрытия первого саммита ЕПС, чешский премьер Петр Фиала, который был хозяином нынешнего саммита, официально объявил о следующих саммитах инициативы. "С нетерпением жду встречи в Молдове, а за ней - в Испании и Великобритании", - объявил глава чешского правительства.

Майя Санду, как хозяйка следующего саммита, объявила, что Молдова "рада быть частью этого формата" и поэтому предложила коллегам принять следующее собрание.

"Мы будем рады приветствовать вас следующей весной в Молдове. Молдова будет принимать второй саммит ЕПС в Кишиневе", - подтвердила Санду.

Идея о проведении саммитов дважды в год (что является довольно необычной, высокой частотой), как утверждают, принадлежит Макрону. В четверг он поддержал ее.

Как сообщалось, на пражском саммите лидеры Турции и Армении впервые за 13 лет провели переговоры.

ВИДЕО ДНЯ

Также по итогам саммита вице-премьер Стефанишина объявила, о сроках вступления Украины в ЕС - до 2030 года.