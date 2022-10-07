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Сумщина: Россияне обстреляли из САУ жилой массив, без пострадавших

Анастасия КалатурПятница, 7 октября 2022, 00:36
Сумщина: Россияне обстреляли из САУ жилой массив, без пострадавших
ФОТО: GETTY

Россияне за день 9 раз обстреляли Сумщину - было более 150 приходов, есть разрушения, но никто не пострадал.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: В частности, россияне обстреляли из САУ жилой массив села Кияница Юнаковской общины. 40 прилетов.  В домах повреждены окна, двери. Пострадала многоэтажка и три домохозяйства. Осколки насквозь продырявили стены, посекло уток во дворах. Также оборваны линии электросетей и повреждены трубы газоснабжения. Территории Юнаковской громады также были под минометным огнем еще несколько раз в течение дня.

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По Середино-Будской громаде было 7 приходов из САУ.

Эсманская громада: 9 российских мин.  

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Территорию Краснопольской громады россияне сначала накрыли огнем из "Градов". 40 прилетов, также было 15 прилетов из миномета. Вечером, по другой части территории громады, было еще 5 прилетов.

Миропольскую громаду враг накрыл огнем из артиллерии (19 прилетов), повреждены дома мирных жителей.

10 приходов из минометов было в Белопольской громаде.

Великописаревская громада: были минометные прилеты около 20 часов, а тогда россияне выпустили 8 ракет с вертолета.

Темы: войнаСумская областьРосcия
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