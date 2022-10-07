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Байден — об угрозах Путина: Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Карибского кризиса

"Украинская правда"Пятница, 7 октября 2022, 05:19
ФОТО: GETTY

Угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие реальны, создают самый большой подобный риск со времен Карибского кризиса и могут привести к Армагеддону.

Источник: президент США Джо Байден, которого цитирует Bloomberg и Reuters

Прямая речь: "Он (Путин - Ред.) не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия или биологического и химического оружия, потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно недорабатывают. Я не думаю, что существует такая вещь, как возможность легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном.

Впервые после кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза использования ядерного оружия, если на самом деле все будет продолжаться тем путем, по которому они шли".

Детали: По словам Байдена, "мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди (Джона Кеннеди - Ред.) и кубинского ракетного кризиса".

Байден сказал, что он и официальные лица США ищут дипломатический выход. По словам Байдена, в США пытаются выяснить, "где он (Путин - Ред.) оказывается в таком положении, чтобы не только не потеряет лицо, но и не потеряет значительную власть в России?".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 сентября президент Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.
  • Белый дом неоднократно заявлял, что не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
  • Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сказал, что администрация Байдена непублично предупредила Кремль о том, что любое применение ядерного оружия в войне против Украины будет иметь "катастрофические последствия" для России.
  • По данным СМИ, в западных столицах продумывают планы реагирования на случай, если Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы в отношении Украины и непублично присылают Кремлю предупреждения о возможных последствиях.

Темы: ядерное оружиеСШАБайденПутин
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