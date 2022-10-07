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Путина поздравили с юбилеем Ким Чен Ын, Кадыров, Лукашенко и глава Никарагуа  

"Украинская правда"Пятница, 7 октября 2022, 09:25
Путина поздравили с юбилеем Ким Чен Ын, Кадыров, Лукашенко и глава Никарагуа  
Владимир Путин, фото Getty Images

Президент Российской Федерации 7 октября принимает поздравления с 70-летием: первыми его поздравило руководство Никарагуа, потом главы КНДР, Чечни и Беларуси.

Источник: Кремлевский пул журналистов

Дословно: "Первые поздравления. Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал российскому президенту крепкого здоровья, счастья и больших успехов в работе. 

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До этого Путина поздравило все руководство Никарагуа: президент Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо. И только что – Кадыров и Лукашенко".

Детали: Также сообщается, что лидеры СНГ съезжаются в Санкт-Петербург на встречу с Путиным.

Президент РФ пригласил коллег на "неформальный саммит". 

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Ожидается, что приедут самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Официальный саммит лидеров СНГ должен пройти 14 октября в Астане (Нурсултане).

Прошлый неформальный саммит был перед Новым годом и тоже в Петербурге. Тогда вместе приезжали президент Казахстана Қасым-Жомарт Токаев и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

"Сейчас вопрос, приедет ли Токаев", – отмечают в кремлевском пуле.

Темы: ПутинРосcия
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