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Под освобожденным Лиманом нашли штаб оккупантов с важной документацией

Евгений КизиловПятница, 7 октября 2022, 13:06
Под освобожденным Лиманом нашли штаб оккупантов с важной документацией
Ящики с документами, фото ДБР

Государственное бюро расследований обнаружило в одном из деоккупированных населенных пунктов Донетчины штаб оккупантов с важной документацией.

Источник: ГБР на своем сайте

Детали: В населенном пункте Яцковка под Лиманом работники ГБР обнаружили штаб оккупантов. Штаб россияне обустроили в одном из частных домов.

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В здании найдены списки пленных и незаконно арестованных людей. Среди прочего изъяты документы с данными лиц и анкеты кандидатов на должности, которые решили работать на захватчиков в захваченных предприятиях и организациях.

В бюро также рассказали, что в деоккупированном Лимане продолжаются стабилизационные мероприятия. Проводятся следственные действия в отношении местных предателей и коллаборационистов. Изъяты мобильные телефоны, карты памяти и другая техника. Собраны показания местных жителей о совершении преступлений.

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Что предшествовало: В начале октября украинские военные освободили город Лиман Донецкой области.

Темы: Лимандеоккупацияконтрнаступлениевойна
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