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В Киеве снова заработает фуникулер

Елена РощинаПятница, 7 октября 2022, 14:37
Киевский фуникулер, фото из Facebook Виталия Кличко

С 10 октября в столице возобновит свою работу Киевский фуникулер, не работавший с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: городской гглава Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "В понедельник, 10 октября, возобновляет свою работу Киевский фуникулер.

Весной, во время активных боевых действий под Киевом, фуникулер при участии волонтеров законсервировали. Ведь подъемник имеет статус памятника архитектуры, истории, науки и техники.

Особой ценностью памятника являются витражи авторства украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты, размещенные в вестибюлях".

Детали: В июне фуникулер прошел плановый ежегодный ремонт.

В ходе работ специалисты "Киевпастранса" осуществили техническое обслуживание и обследование узлов, агрегатов, движков и систем подъемника. Система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла испытания под большой нагрузкой.

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Также специалисты обследовали пути и контактную сеть.

Прямая речь: "Фуникулер подготовлен к возобновлению эксплуатации, запуск подъемника получил согласование от органов защиты культурного наследия. Так что с понедельника уже можно воспользоваться приятными поездками на столичном фуникулере".

Темы: Киевтранспортвойна
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