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Чехия планирует большой правительственный визит в Киев

"Европейская правда"Пятница, 7 октября 2022, 15:49

Чехия планирует масштабный визит в Киев с участием около половины министров правительства 31 октября.

Как сообщает IDNES, об этом сказал представитель правительства Вацлав Смолка.

Какие именно министры отправятся в Киев, зависит от того, какую повестку дня согласуют во время дальнейшей подготовки визита. Главными темами будут последствия российской агрессии и послевоенное восстановление.

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Представитель отметил, что поездка в Украину в условиях войны будет иметь свою специфику с точки зрения безопасности и все эти риски нужно будет учесть.   

Чешское правительство регулярно проводит переговоры в таком формате с Польшей, Словакией и Израилем.

Напомним, накануне в Праге проходила учредительная встреча нового формата европейского сотрудничества - Европейского политического сообщества, в связи с чем в чешскую столицу ездил премьер Украины Денис Шмыгаль. 

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Темы: ЧехияУкраинаКиев
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