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Магучих вошла в топ-3 претенденток на звание "Лучшая легкоатлетка года"

"Украинская правда"Пятница, 7 октября 2022, 16:20
Магучих вошла в топ-3 претенденток на звание Лучшая легкоатлетка года
Ярослава Магучих, Getty Images

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих вошла в топ-3 претенденток на звание лучшей легкоатлетки 2022 года в Европе.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: Федерация легкой атлетики Европы (European Athletics) объявила финалисток премии Golden Tracks в номинации "Лучшая европейская легкоатлетка 2022 года".

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Среди десяти претенденток эксперты и болельщики выбрали топ-3 лучших, в которую вошла украинка - бронзовый призер Олимпийских игр-2020 и двукратная вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих.

За номинацию украинка будет бороться с нынешней чемпионкой мира по семиборью Нафиссату Тиам (Бельгия) и лучшей бегуньей Европы на 400 метров с барьерами Фемке Бол (Нидерланды).

Напомним: Одним из главных достижений Магучих в этом сезоне стало второе подряд "серебро" на чемпионате мира. Кроме того, Ярослава принесла Украине первое в истории "золото" чемпионата Европы в женских прыжках в высоту и впервые в карьере победила на чемпионате мира в помещении и финале Бриллиантовой лиги.

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Темы: спорт
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