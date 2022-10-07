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ВСУ отразили атаки россиян возле 13 населенных пунктов – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоПятница, 7 октября 2022, 18:37
фото Генштаба ВСУ

Украинские войска в пятницу отразили атаки врага в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 10 населенных пунктов. Среди них - Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье, Николаев, Славгород.

Для ударов по населенным пунктам Запорожье и Николаев противник использовал 4 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136.

Российские оккупанты осуществляли обстрелы:

  • на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Ясная Поляна Черниговской области, а также Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Голышевское, Кияница, Мирополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Басово, Глубокое, Высокая Яруга, Красное, Стрелечья, Старица, Гатище, Волчанск, Волоховка и Двуречная;
  • на Краматорском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Терны, Райгородок, Спирное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка, Григорьевка, Торское, Ивановка и Грековка;
  • на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опытное, Майорск, Выемка, Роздоловка, Веселое, Зайцево и Отрадовка;
  • на Авдеевском направлении враг нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Новобахмутовка, Марьинка, Красногоровка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах Новоукраинки, Павловки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя и Новополя.
  • На Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись районы более двадцати населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплексов противника.

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Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА и два вертолета врага.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, понтонную переправу и комплекс РЭБ.

Генштаб также сообщает, что российская оккупационная власть продолжает оказывать давление на граждан Украины, которые остались на временно оккупированной территории Донецкой области. По имеющейся информации, в отдельных районах города Горловка, представители "силовых структур" запугивают местных жителей, которые не поддержали присоединение временно оккупированного региона к России на незаконном "референдуме". Продолжается выявление мужчин, которые избегают мобилизации, их задерживают и принудительно направляют в подразделения 1-го армейского корпуса для пополнения потерь.

По имеющейся информации, существуют существенные проблемы материального обеспечения мобилизационных мероприятий, проводимых военным руководством РФ. Так, в начале октября, из 8 тысяч отмобилизованных лиц, находящихся на базе новосибирского высшего командного училища, обеспечено военной формой не более половины. Кроме того, указанному личному составу выдают только полевую форму и обувь. Остальную экипировку необходимо покупать за собственные средства или попытаться получить от органов местной власти в качестве гуманитарной помощи. Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами.

Российские оккупанты продолжают нести потери на юге Украины. Так, в районе населенного пункта Каховка Херсонской области подтверждено уничтожение живой силы и военной техники, среди которой средства противовоздушной обороны.

Также в результате эффективного огневого поражения района сосредоточения противника вблизи населенного пункта Борозенское 5 октября текущего года потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 раненых.

Темы: Генштабвойна
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