Военные подтвердили освобождение еще одного села на Харьковщине
Пятница, 7 октября 2022, 19:26
Украинские военные освободили село Подолы Купянского района Харьковской области.
Источник: начальник штаба спецподразделения "KRAKEN" Константин Немичев в Telegram
Детали: Село Подолы расположено возле поселка городского типа Купянск-Узловой и города Купянск, которые были освобождены ранее.
Реклама:
Что предшествовало: Об освобождении города Купянск, расположенного на правом берегу реки Оскол, стало известно 10 сентября.
27 сентября председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил, что поселок городского типа Купянск-Узловой, расположенный на левом берегу реки Оскол, деоккупирован.