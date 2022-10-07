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Военные подтвердили освобождение еще одного села на Харьковщине

Катерина ТищенкоПятница, 7 октября 2022, 19:26
Подолы Харьковской области, скриншот deepstatemap

Украинские военные освободили село Подолы Купянского района Харьковской области.

Источник: начальник штаба спецподразделения "KRAKEN" Константин Немичев в Telegram

Детали: Село Подолы расположено возле поселка городского типа Купянск-Узловой и города Купянск, которые были освобождены ранее.

Что предшествовало: Об освобождении города Купянск, расположенного на правом берегу реки Оскол, стало известно 10 сентября.

27 сентября председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил, что поселок городского типа Купянск-Узловой, расположенный на левом берегу реки Оскол, деоккупирован.

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Темы: Харьковская областьдеоккупация
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