В России решили забрать офис у Нобелевского лауреата-2022

Сотрудники "Мемориала" под судом 7 октября. Фото из Telegram "Общество Мемориал"

Российский суд принял решение забрать помещение у Научно-исследовательского и просветительского центра "Мемориал", который ранее 7 октября получил Нобелевскую премии мира.

Источник: Общество "Мемориал" в Telegram

Дословно Общество "Мемориал": "Решение суда: сделку о передаче здания от Международного Мемориала к НИПЦ Мемориал признать недействительной".

Детали: В центре объяснили, что таким образом в скором времени они "лишатся дома на Каретном ряду" в Москве.

В организации напомнили, что обвинение запрашивало арест имущества и отчуждение здания в пользу государства.

Предыстория:

7 октября стало известно, что украинский "Центр гражданских свобод", белорусский правозащитник Алесь Бяляцки и "Мемориал" получили Нобелевскую премию мира.