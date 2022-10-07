В России решили забрать офис у Нобелевского лауреата-2022
Пятница, 7 октября 2022, 22:23
Российский суд принял решение забрать помещение у Научно-исследовательского и просветительского центра "Мемориал", который ранее 7 октября получил Нобелевскую премии мира.
Источник: Общество "Мемориал" в Telegram
Дословно Общество "Мемориал": "Решение суда: сделку о передаче здания от Международного Мемориала к НИПЦ Мемориал признать недействительной".
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Детали: В центре объяснили, что таким образом в скором времени они "лишатся дома на Каретном ряду" в Москве.
В организации напомнили, что обвинение запрашивало арест имущества и отчуждение здания в пользу государства.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 7 октября стало известно, что украинский "Центр гражданских свобод", белорусский правозащитник Алесь Бяляцки и "Мемориал" получили Нобелевскую премию мира.