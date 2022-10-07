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Зеленский поражен трусостью россиян: Хотят быть шашлыками – пусть приходят

Катерина ТищенкоПятница, 7 октября 2022, 23:49
Зеленский поражен трусостью россиян: Хотят быть шашлыками – пусть приходят
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский поражен тем, насколько люди в России боятся высказать свои мысли и бороться за свои права.

Источник: Зеленский в интервью ВВС

Прямая речь: "В целом я поражен, насколько люди там боятся всего, насколько люди там боятся просто выразить свои мысли, боятся сделать это даже в соцсетях, выйти на улицы, бороться за свои права.

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Эта логика для меня непонятна, хотя я знал там много людей. Но мы настолько разные люди.

Что с ними произошло за эти пару десятков лет, что с ними произошло, что он (россиянин – ред.) боится выйти на улицу, потому что его будут бить и заберут за решетку. И он даже готов, что его мобилизуют силой, и здесь он сдается в плен".

Детали: Зеленский считает, что россияне "должны бороться за себя, выходить, писать, говорить".

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"Сейчас мобилизованные дети эти, без автоматов, без бронежилетов, их бросают, как мясо. Если они хотят быть шашлыками, хорошо, пусть приходят. Если они все же люди и они считают, что это их жизнь, то они должны бороться", - сказал он.

Предыстория:

  • 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации россиян. Жители России стали массово бежать из страны. Сообщалось, что менее чем за две недели после объявления "частичной" мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек. 
  • В разведке Британии предположили, что Россию ждут организационные трудности с обеспечением всего, необходимого для подготовки мобилизованных, эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ заявил, что ВСУ уничтожат всех врагов, сколько бы их ни было.
  • 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.

Темы: ЗеленскийРосcиявойнамобилизация
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