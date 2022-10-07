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Зеленский поражен трусостью россиян: Хотят быть шашлыками – пусть приходят

Катерина ТищенкоПятница, 7 октября 2022, 23:49
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский поражен тем, насколько люди в России боятся высказать свои мысли и бороться за свои права.

Источник: Зеленский в интервью ВВС

Прямая речь: "В целом я поражен, насколько люди там боятся всего, насколько люди там боятся просто выразить свои мысли, боятся сделать это даже в соцсетях, выйти на улицы, бороться за свои права.

Эта логика для меня непонятна, хотя я знал там много людей. Но мы настолько разные люди.

Что с ними произошло за эти пару десятков лет, что с ними произошло, что он (россиянин – ред.) боится выйти на улицу, потому что его будут бить и заберут за решетку. И он даже готов, что его мобилизуют силой, и здесь он сдается в плен".

Детали: Зеленский считает, что россияне "должны бороться за себя, выходить, писать, говорить".

"Сейчас мобилизованные дети эти, без автоматов, без бронежилетов, их бросают, как мясо. Если они хотят быть шашлыками, хорошо, пусть приходят. Если они все же люди и они считают, что это их жизнь, то они должны бороться", - сказал он.

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Предыстория:

  • 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации россиян. Жители России стали массово бежать из страны. Сообщалось, что менее чем за две недели после объявления "частичной" мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек. 
  • В разведке Британии предположили, что Россию ждут организационные трудности с обеспечением всего, необходимого для подготовки мобилизованных, эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ заявил, что ВСУ уничтожат всех врагов, сколько бы их ни было.
  • 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.

Темы: ЗеленскийРосcиявойнамобилизация
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