Зеленский поражен трусостью россиян: Хотят быть шашлыками – пусть приходят

Президент Владимир Зеленский поражен тем, насколько люди в России боятся высказать свои мысли и бороться за свои права.

Источник: Зеленский в интервью ВВС

Прямая речь: "В целом я поражен, насколько люди там боятся всего, насколько люди там боятся просто выразить свои мысли, боятся сделать это даже в соцсетях, выйти на улицы, бороться за свои права.

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Эта логика для меня непонятна, хотя я знал там много людей. Но мы настолько разные люди.

Что с ними произошло за эти пару десятков лет, что с ними произошло, что он (россиянин – ред.) боится выйти на улицу, потому что его будут бить и заберут за решетку. И он даже готов, что его мобилизуют силой, и здесь он сдается в плен".

Детали: Зеленский считает, что россияне "должны бороться за себя, выходить, писать, говорить".

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"Сейчас мобилизованные дети эти, без автоматов, без бронежилетов, их бросают, как мясо. Если они хотят быть шашлыками, хорошо, пусть приходят. Если они все же люди и они считают, что это их жизнь, то они должны бороться", - сказал он.

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