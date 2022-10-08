ОВА: Россияне выпустили по Сумщине почти два десятка ракет, погиб человек

Россияне за день выпустили 18 ракет по Сумщине - во время ракетного удара утром погиб 51-летний местный житель.

Источник: председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий

Дословно: "Россияне выпустили 84 боеприпаса по нашей территории. Из которых: мины, снаряды и 18 ракет, выпущенных с вертолетов, с территории РФ".

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Детали: Живицкий отметил, что под огнем оказались Хотинская, Краснопольская, Есманьская, Зноб-Новгородская, Великописаревская громады. Больше всего разрушений - в Краснопольской громаде. Повреждены дома, железнодорожные пути.

Что предшествовало: Ранее в ОП сообщали о 10 выпущенных ракет по району населенного пункта Грабовское Сумской области 7 октября.