РФ накрыла из "Градов" три громады Днепропетровщины — ОВА

Ночью россияне выпустили по Днепропетровщине почти 80 снарядов из "Градов".

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Под огнем оказались три громады - Червоногригорьевская, Марганецкая и Мировская.

Люди не пострадали в результате обстрелов, однако есть разрушения.

В частности, в Марганецкой громаде произошел пожар, но его уже потушили. Обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Во дворах россияне убили более 30 домашних животных.

В Мировской громаде повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети.

В Червоногригорьевской громаде почти 500 семей - без света.

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