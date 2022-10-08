Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

РФ накрыла из "Градов" три громады Днепропетровщины — ОВА

"Украинская правда"Суббота, 8 октября 2022, 07:47
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Ночью россияне выпустили по Днепропетровщине почти 80 снарядов из "Градов".

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Под огнем оказались три громады - Червоногригорьевская, Марганецкая и Мировская.  

Люди не пострадали в результате обстрелов, однако есть разрушения.

В частности, в Марганецкой громаде произошел пожар, но его уже потушили. Обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Во дворах  россияне убили более 30 домашних животных.

В Мировской громаде повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети.

В Червоногригорьевской громаде почти 500 семей - без света.

ВИДЕО ДНЯ


 

Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фото, дополненоПоявились спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

На Бахмутском направлении сейчас очень-очень сложно – Зеленский

Разведка заявила о многочисленных арестах военных в Москве

Путин назначил нового командующего своими войсками в Украине

"И?": российские власти и пропагандисты реагируют на разрушение Крымского моста

фотоУкрпочта выпустит новую марку с горящим Крымским мостом

Все новости...
Днепропетровская область
Оккупанты ударили по Днепропетровской области: есть погибший и раненый
Россияне выпустили почти 40 снарядов по Никополю, повреждены многоэтажки
Днепропетровщина: РФ повредила обстрелами лицеи и церковь
Последние новости
23:50
фото, дополненоПоявились спутниковые снимки поврежденного Крымского моста
23:18
Оккупанты начали пускать по Крымскому мосту пассажирские поезда
23:05
В Берлине 8000 сторонников AfD с флагами РФ жаловались на цены и санкции
22:54
Россияне снова атаковали Запорожье, пострадала инфраструктура
22:30
ЕС осудил официальное "присвоение" Россией оккупированной ЗАЭС
22:27
Коллаборанты массово бегут из Крыма через Мелитополь – мэр
22:08
КНДР запустила очередную баллистическую ракету: седьмую за две недели
21:54
На Бахмутском направлении сейчас очень-очень сложно – Зеленский
21:41
Зеленский: В Крыму было облачно, но украинцы знают, что делать
21:27
На блокпосту в Васильевке заблокировано 6 тысяч авто – мэр Мелитополя
Все новости...