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РФ накрыла из "Градов" три громады Днепропетровщины — ОВА

"Украинская правда"Суббота, 8 октября 2022, 07:47
РФ накрыла из Градов три громады Днепропетровщины — ОВА
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Ночью россияне выпустили по Днепропетровщине почти 80 снарядов из "Градов".

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Под огнем оказались три громады - Червоногригорьевская, Марганецкая и Мировская.  

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Люди не пострадали в результате обстрелов, однако есть разрушения.

В частности, в Марганецкой громаде произошел пожар, но его уже потушили. Обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Во дворах  россияне убили более 30 домашних животных.

В Мировской громаде повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети.

ВИДЕО ДНЯ

В Червоногригорьевской громаде почти 500 семей - без света.


 

Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
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