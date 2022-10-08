РФ накрыла из "Градов" три громады Днепропетровщины — ОВА
Суббота, 8 октября 2022, 07:47
Ночью россияне выпустили по Днепропетровщине почти 80 снарядов из "Градов".
Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко
Детали: Под огнем оказались три громады - Червоногригорьевская, Марганецкая и Мировская.
Реклама:
Люди не пострадали в результате обстрелов, однако есть разрушения.
В частности, в Марганецкой громаде произошел пожар, но его уже потушили. Обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Во дворах россияне убили более 30 домашних животных.
В Мировской громаде повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети.
ВИДЕО ДНЯ
В Червоногригорьевской громаде почти 500 семей - без света.