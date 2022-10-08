ISW: Кадыров и Пригожин попытаются спасти свою репутацию прогрессом на Донетчине

Глава Чечни Рамзан Кадыров и российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого также называют "поваром Путина", попытаются достичь незначительных наземных военных успехов в Донецкой области, чтобы сохранить свою популярность и репутацию в российском информационном пространстве.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: 6-7 октября российские силы постепенно продвигались в районе Бахмута и Авдеевки, вероятно, при поддержке ЧВК "Вагнера" и кадыровцев в этом районе. Как пишет ISW, Пригожин направил 1 000 своих солдат на укрепление позиций в Лисичанске после провала в Лимане. Денис Пушилин, которого россияне назначили "временным исполняющим обязанности" главы оккупированной Донетчины, даже присвоил Кадырову звание "героя ДНР".

Также ISW пишет, что набирают обороты в российском информационном пространстве западные и российские сообщения о расколе в Кремле, подрывая видимость стабильности режима президента России Владимира Путина.

Некоторые выводы ISW относительно ситуации на фронте:

ВСУ, вероятно, продолжали контрнаступательные операции вдоль дороги Кременная-Сватово на западе Луганской области.

Российские силы продолжали занимать оборонительные позиции на севере Херсонской области, а источники, на которые ссылается ISW, сообщали о боях к северу и северо-западу от Херсона.

Российские войска продолжали наземные атаки в Донецкой области.

Напомним:

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