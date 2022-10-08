Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Кадыров и Пригожин попытаются спасти свою репутацию прогрессом на Донетчине

"Украинская правда"Суббота, 8 октября 2022, 08:32
ISW: Кадыров и Пригожин попытаются спасти свою репутацию прогрессом на Донетчине
ФОТО: GETTY

Глава Чечни Рамзан Кадыров и российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого также называют "поваром Путина", попытаются достичь незначительных наземных военных успехов в Донецкой области, чтобы сохранить свою популярность и репутацию в российском информационном пространстве.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали:  6-7 октября российские силы постепенно продвигались в районе Бахмута и Авдеевки, вероятно, при поддержке ЧВК "Вагнера" и кадыровцев в этом районе. Как пишет ISW, Пригожин направил 1 000 своих солдат на укрепление позиций в Лисичанске после провала в Лимане. Денис Пушилин, которого россияне назначили "временным исполняющим обязанности" главы оккупированной Донетчины, даже присвоил Кадырову звание "героя ДНР".

Реклама:

Также ISW пишет, что набирают обороты в российском информационном пространстве западные и российские сообщения о расколе в Кремле, подрывая видимость стабильности режима президента России Владимира Путина.

Некоторые выводы ISW относительно ситуации на фронте:

  • ВСУ, вероятно, продолжали контрнаступательные операции вдоль дороги Кременная-Сватово на западе Луганской области.
  • Российские силы продолжали занимать оборонительные позиции на севере Херсонской области, а источники, на которые ссылается ISW, сообщали о боях к северу и северо-западу от Херсона.
  • Российские войска продолжали наземные атаки в Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 26 сентября Пригожин впервые признал, что сам создавал военизированное формирование "Вагнер" с 1 мая 2014 года ради захвата территорий Украины.
  • 5 октября Кадыров заявил, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника и назвал это большой честью.

Темы: войнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
война
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
Последние новости
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
Все новости...
Реклама: