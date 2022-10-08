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Британия выступила против тайного голосования с осуждением "референдумов" в ГА ООН, которого хотела РФ

"Европейская правда"Суббота, 8 октября 2022, 13:39
Барбара Вудворд, скриншот

Постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд в пятницу выступила против предложения российской стороны организовать тайное голосование за резолюцию с осуждением псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины в Генеральной Ассамблее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что во вторник-среду Генассамблея ООН должна проголосовать за проект резолюции, которая осуждает "незаконные так называемые референдумы" и "попытку незаконной аннексии" России. В ней также подтверждаются суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины.

В письме к государствам-членам ООН в начале этой недели посол России в ООН Василий Небензя лоббировал тайное голосование, утверждая, что из-за давления Запада некоторым странами может быть трудно выразить свою позицию публично.

В ответ посол Британии в ООН Барбара Вудворд заявила: правила Генеральной Ассамблеи четко определяют, что тайное голосование "противоречило бы прецеденту, сложившемуся на протяжении десятилетий, и подорвало бы практику самого представительного совещательного органа в мире".

В свою очередь Небензя предложил вынести на отдельное публичное голосование Генассамблеи то, проводить ли тайное голосование за резолюцию с осуждением "референдумов".

Напомним, 30 сентября Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН наложила вето на резолюцию с осуждением псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины и требованием вывода российских войск.

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В ответ постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд (которая вместе с Албанией инициировали голосование) заявила, что резолюция будет вынесена на голосование в Генеральной Ассамблее, где отсутствует право вето, чтобы показать, что мир "все еще на стороне суверенитета и защиты территориальной целостности".

Темы: ВеликобританияРосcияООНвойна
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