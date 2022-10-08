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Глава Минобороны ФРГ прибыла в Литву: обсудит усиление контингента НАТО

"Европейская правда"Суббота, 8 октября 2022, 14:27
Глава Минобороны ФРГ прибыла в Литву: обсудит усиление контингента НАТО
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Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в субботу прибыла в Литву для встречи с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, чтобы обсудить совместные военные учения и усиление контингента НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Анушаускас встретил Ламбрехт перед Великим княжеским дворцом в Вильнюсе. Там глава немецкого Минобороны также встретилась с главой правительства Литвы Ингридой Симоните.

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Далее руководители оборонных ведомств Германии и Литвы отправились на военную базу Рукла, где проходят первые учения немецкой бригады НАТО по усиленной защите на военном полигоне Гайжюнай.

По данным Бундесвера, всего 250 военнослужащих немецкой бригады НАТО с техникой примут участие в военных учениях Fast Griffin и будут тренироваться вместе с литовскими войсками. Это первые совместные учения после того, как в июне Германия взяла на себя обязательства усилить восточный фланг НАТО в Литве.

Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину Альянс решил усилить защиту на своем восточном фланге. В частности Германия должна предоставить Литве боевую бригаду численностью от 3000 до 5000 военнослужащих.

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Немецкая бригада прибыла в Руклу в начале сентября и теперь должна быть официально введена в действие на церемонии с участием министра обороны Ламбрехт.

Предполагается, что вооружение, боеприпасы и командный состав бригады будут находиться в Литве, но большинство солдат будут оставаться в Германии, готовые в случае необходимости к срочному развертыванию.

Темы: ГерманияЛитваНАТО
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