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Оккупанты держат технику в школах, где проходит обучение - ЦНС

Роман ПетренкоСуббота, 8 октября 2022, 15:15
Оккупанты держат технику в школах, где проходит обучение - ЦНС
обстрелянная школа, фото иллюстративное, getty images

На Херсонщине оккупанты размещают военную технику и личный состав в школах, где идет учебный процесс, сообщает Центр национального сопротивления.

Источник: ЦНС

Детали: Отмечается, что отдельные школы проходят по "официальным" документам оккупантов, как те, где продолжается учебный процесс.

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В них тех учеников, чьих родителей заставили отдать детей под обучение по российской программе, действительно выводят на занятия.

В то же время, в этих учреждениях размещены российские военные подразделения и техника. Такие случаи наблюдаются в Голой Пристани.

Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ эвакуироваться из ВОТ на момент операции по освобождению региона.

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Напомним: Детей с родителями, а также пожилых людей из Херсонской области на несколько недель "пригласят" в регионы России.

Темы: Херсонская областьоккупацияРосcиядети
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