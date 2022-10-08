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Украина предложила переименовать инициированный Макроном европейский формат

"Европейская правда"Суббота, 8 октября 2022, 16:59
Украина предложила переименовать инициированный Макроном европейский формат
скриншот

Украина во время первого саммита Европейского политического сообщества, прошедшего 6 октября в Праге, предложила переименовать его в "сообщество мира".

Об этом в интервью "ЕвроПравде" рассказал дипломатический советник президента Владимира Зеленского Игорь Жовква.

"Мы предлагаем назвать его "Европейское сообщество мира". Слово "мир" в этой идее – это не только мир как таковой, это касается всех сфер – это и экономика, и энергетическая безопасность, и военная безопасность", – отметил Жовква.

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По его словам, видение формата, которое изложил Владимир Зеленский в своем выступлении, где и сказал о "Европейском сообществе мира, нашло поддержку среди участников. "Если в итоге остановятся на нем, то этот формат будет иметь смысл", - добавил Игорь Жовква.

Он также отметил, что Украина, похоже, единственной среди участниц подала свои предложения к этому формату. "По крайней мере, я не слышал о каких-то содержательных предложениях других государств. Разве что – если их подавали после завершения мероприятия", - сказал Жовква.

Полный текст интервью и детальный анализ того, что произошло 6-7 октября в Праге, читайте в материале Мир не для всех. Как саммит в Праге попытался примирить врагов в Европе и вне ее.

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Темы: УкраинаЕСвойна
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