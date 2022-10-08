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На блокпосту в Васильевке заблокировано 6 тысяч авто – мэр Мелитополя

Катерина ТищенкоСуббота, 8 октября 2022, 21:27
На блокпосту в Васильевке заблокировано 6 тысяч авто – мэр Мелитополя
оккупированная Васильевка Запорожской области, скриншот deepstatemap

В Васильевке Запорожской области на блокпосту выезда на подконтрольную Украине территорию ожидают около 6 тысяч автомобилей, люди живут в машинах более 10 дней.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь: "На сегодня на утро в Васильевке (это единственный город, который соединяет временно оккупированную территорию и территорию, которая подконтрольна правительству Украины) было 6 тысяч автомобилей.

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Враги издеваются над нашими людьми, потому что сегодня утром они пропустили около 100 автомобилей к последнему блокпосту, люди плакали от счастья, что они скоро могут оказаться в Запорожье, но прямо на так называемой "тарелке" их развернули и сказали, что суббота-воскресенье выходные, и продолжают издеваться над нашими людьми".

Детали: Федоров добавил, что люди более 10 дней живут в машинах и не могут выехать в Запорожье.

Темы: Запорожская областьоккупацияавто
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