Взрыв на АЗС в Ирландии: количество погибших достигло 10 человек
Воскресенье, 9 октября 2022, 01:17
Количество погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Ирландии возросло до 10.
Источник: Reuters
Детали: Среди погибших, все из которых были местными жителями - четверо мужчин, три женщины, двое подростков и девочка. Восемь человек госпитализированы.
Полиция сообщила, что событие, очевидно, было "трагической случайностью".
Что предшествовало: Ранее сообщалось о 3 погибших.
Предыстория:
- На окраине ирландского села Креслох в графстве Донегал 7 октября произошел взрыв на автозаправочной станции Applegreen.
- В результате взрыва было полностью разрушено АЗС и повреждена часть жилого дома за ней. Взрывной волной также треснуло окна в соседних зданиях.
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