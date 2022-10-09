Взрыв на АЗС в Ирландии: количество погибших достигло 10 человек

Количество погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Ирландии возросло до 10.

Источник: Reuters

Детали: Среди погибших, все из которых были местными жителями - четверо мужчин, три женщины, двое подростков и девочка. Восемь человек госпитализированы.

Полиция сообщила, что событие, очевидно, было "трагической случайностью".

Что предшествовало: Ранее сообщалось о 3 погибших.

Предыстория:

На окраине ирландского села Креслох в графстве Донегал 7 октября произошел взрыв на автозаправочной станции Applegreen.

В результате взрыва было полностью разрушено АЗС и повреждена часть жилого дома за ней. Взрывной волной также треснуло окна в соседних зданиях.