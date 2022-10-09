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Взрыв на АЗС в Ирландии: количество погибших достигло 10 человек

Анастасия КалатурВоскресенье, 9 октября 2022, 01:17
Взрыв на АЗС в Ирландии: количество погибших достигло 10 человек
ФОТО: DubFireBrigade

Количество погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Ирландии возросло до 10.

Источник: Reuters

Детали: Среди погибших, все из которых были местными жителями - четверо мужчин, три женщины, двое подростков и девочка. Восемь человек  госпитализированы.

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Полиция сообщила, что событие, очевидно, было "трагической случайностью".

Что предшествовало: Ранее сообщалось о 3 погибших.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • На окраине ирландского села Креслох в графстве Донегал 7 октября произошел взрыв на автозаправочной станции Applegreen.
  • В результате взрыва было полностью разрушено АЗС и повреждена часть жилого дома за ней. Взрывной волной также треснуло окна в соседних зданиях.

Темы: взрыв
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