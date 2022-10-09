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Россияне били по Сумской области неуправляемыми ракетами, ранен мужчина

Анастасия КалатурВоскресенье, 9 октября 2022, 06:35
Россияне били по Сумской области неуправляемыми ракетами, ранен мужчина
ФОТО: t.me/Zhyvytskyy

Россияне за день 8 октября били по Сумщине из САУ и минометов и совершили 4 авиаудара с вертолетов, был ранен мужчина.

Источник: председатель ОВА Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: Под огнем оказались села Краснопольской и Великописаревской громад.

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В результате авиаудара по одному из сел Великописаревской громады ранен мужчина. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями. Также повреждены несколько помещений тракторной бригады одного из аграрных предприятий, сушилка для зерна, комбайн "Джондир" и трактор. Кроме того, загорелось поле кукурузы.

Живицкий сообщил, что всего было 55 приходов, из них - 28 неуправляемых ракет.

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Темы: войнаРосcияСумская область
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