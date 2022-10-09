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ISW: Кремль делает Минобороны РФ козлом отпущения за Крымский мост, чтобы защитить Путина

"Украинская правда"Воскресенье, 9 октября 2022, 06:48
ISW: Кремль делает Минобороны РФ козлом отпущения за Крымский мост, чтобы защитить Путина
ФОТО: GETTY

Кремль делает Минобороны России козлом отпущения за взрыв на Крымском мосту, чтобы отвести вину от президента РФ Владимира Путина, в адрес которого начала раздаваться критика.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Официального заявления Минобороны России по поводу инцидента не было.  Российское издание Meduza сообщило, что администрация президента России разослала российским СМИ инструкцию о том, как следует преуменьшать серьезность повреждений моста. Не исключено, что Кремль приказал российскому МО хранить молчание по поводу этой ситуации.  Как пишет ISW, российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия должна начать ударную кампанию по критически важной украинской инфраструктуре вместо того, чтобы "слушать обещания российского МО".

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Один из российских военных блогеров предупредил, что если Путин не примет ответные меры, это "будет воспринято как слабость самого президента". Другой милблогер отметил, что Кремль лицемерно призывает россиян сплотиться за Путина, если он не может прокомментировать такие важные события, как затопление "Москвы", обмен пленными или крах харьковского фронта. ISW пишет, что это первая прямая критика в адрес Путина.

Знать больше: Спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

Что предшествовало

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы". По данным СМИ, взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы.
  • Позже оккупанты заявили о возобновлении движениячерез Крымский мост для легковых авто и автобусов.

Темы: войнаКерченский мостПутин
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