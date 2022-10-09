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Россияне от имени Шмыгаля пытались связаться с директором компании Baykar - ГУР

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 октября 2022, 08:34
скриншот

ГУР МО сорвало провокацию россиян против генерального директора компании Baykar Defence Халюка Байрактара.

Источник: ГУР

Дословно: "Россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar defence, которая производит знаменитые беспилотники Байрактар, Халюком Байрактаром. Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого, собственно, было создано с помощью технологии deepfake.

Правда, вместо ожидаемого разговора с господином Халюком, россиянам "посчастливилось" пообщаться с не менее фейковым "секретарем компании Baykar".

Детали: Разведка отмечает низкий уровень подготовки российских оперативников, которые несколько раз разоблачили себя во время разговора.

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Темы: разведкаТурция
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