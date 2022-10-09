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Британская разведка рассказала о последствиях разрушения Крымского моста для РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 9 октября 2022, 09:00

Любое серьезное нарушение пропускной способности Крымского моста, скорее всего, окажет значительное влияние на и без того ограниченную способность России поддерживать свои войска на юге Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в воскресном обзоре разведывательного сообщества министерства обороны Великобритании.

Она отмечает, что железнодорожный переезд через Крымский мост был открыт для грузовых перевозок только в июне 2020 года, но он "сыграл ключевую роль в перемещении тяжелой военной техники на южный фронт во время вторжения" РФ в Украину.

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"Этот инцидент, вероятно, сильно ударит по Путину. Он произошел через несколько часов после его 70-летия, он лично финансировал и открывал мост, а строительным подрядчиком был его друг детства Аркадий Ротенберг", - отмечают в разведке Британии.

Кроме того, в последние месяцы командующий российской национальной гвардии Виктор Золотов, который в прошлом был охранником Путина, публично уверял о безопасности Крымского моста.

Как известно, утром в субботу в результате взрыва был поврежден мост через Керченский пролив, который соединяет оккупированный Россией Крым и Краснодарский край России. Две из четырех проезжих частей проезжей части моста обвалились в нескольких местах на длине примерно 250 метров, что снизило его пропускную способность.

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Источники "Украинской правды" сообщили, что за подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности.

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