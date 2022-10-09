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СМИ узнали подробности тренировочной миссии ЕС для украинских военных

"Европейская правда"Воскресенье, 9 октября 2022, 12:38

Концепция тренировочной миссии, которую Европейский Союз предварительно согласовал в пятницу, предусматривает подготовку около 15 тысяч украинских военнослужащих, а также выделение дополнительных средств на поставку оружия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на текст концепции, оказавшийся в его распоряжении.

Согласно документу, мандат Миссии Европейского Союза по военной помощи Украине (EUMAMUA) сначала продлится два года. До зимы 2023 года в ЕС пройдут тренировки до 15 тысяч военных из Украины - при этом Украина просила обеспечить подготовку до девяти бригад, каждая из которых может насчитывать до пяти тысяч человек.

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Для организации тренировочной миссии ЕС развернет два оперативных штаба: один в Польше и один - в Германии.

В Польше, как планируется, будет создано многонациональное командование по подготовке на оперативном уровне, где украинские военнослужащие будут проходить подготовку по таким направлениям, как защита от кибероружия и оружия массового поражения, медицинская служба, а также противовоздушная оборона и применение артиллерии.

В Германии, вероятно, будет происходить тренировка подразделений специальной подготовки в более широком масштабе, например, по разминированию или тактической подготовке.

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Кроме создания EUMAMUA, ЕС также хочет значительно увеличить военную помощь Украине в ближайшие месяцы. Бюджет Европейского инструмента содействия миру, откуда на военную поддержку Киева уже было потрачено 2,6 миллиарда евро, планируют "значительно увеличить".

Сейчас ведется обсуждение о 10-12 миллиардах евро на перспективу до 2027 года, но конкретных решений в ЕС не приняли.

Ожидается, что официально концепция тренировки украинских военных будет утверждена министрами иностранных дел ЕС на заседании в Люксембурге в середине октября.

Как сообщалось, в пятницу премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Петр Фиала объявил, что страны Евросоюза достигли консенсуса относительно создания совместной тренировочно

Темы: Вооруженные силыЕСоружиевойна
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