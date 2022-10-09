Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД ответили на обвинения РФ о якобы провоцировании Молдовы на "силовые действия" в Приднестровье

Воскресенье, 9 октября 2022, 18:59

В Министерстве иностранных дел Украины назвали "переводом стрелок" заявления чиновника российского МИД, который обвинил Киев в подстрекательстве Кишинева на "силовые действия" в отношении Приднестровья.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовал представитель МИД Олег Николенко.

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, как сообщалось, напомнил о терактах в непризнанном регионе в апреле-июне, следы которых Тирасполь "увидел" в Украине, заявил о раскручивании Украиной идеи об угрозе российского контингента в Приднестровье, якобы чтобы спровоцировать Кишинев на силовые действия и расшатать ситуацию в регионе. 

Реклама:

"Заявление Полищука, как говорят в Киеве, не от большого ума и перевести стрелки ему не удастся. Единственной силой, которая совершает террористические акты, ведет захватнические силовые действия, пытается расшатать внутриполитическую ситуацию в странах нашего региона, является Россия. А Украина всегда стояла и будет стоять на защите мира и процветания в регионе и уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы", - подчеркнул Олег Николенко. 

Напомним, президент Молдовы Майя Санду выразила мнение, что в случае победы Украины в полномасштабной войне, развязанной Россией, могли бы возникнуть условия для урегулирования приднестровского конфликта.

Насколько вероятна атака на Украину со стороны Приднестровья и почему Молдова отказывается воевать за освобождение Приднестровья - слушайте или читайте в интервью с депутатом парламента Молдовы. 

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Последние новости
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
Все новости...
Реклама: