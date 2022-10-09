В МИД ответили на обвинения РФ о якобы провоцировании Молдовы на "силовые действия" в Приднестровье

В Министерстве иностранных дел Украины назвали "переводом стрелок" заявления чиновника российского МИД, который обвинил Киев в подстрекательстве Кишинева на "силовые действия" в отношении Приднестровья.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовал представитель МИД Олег Николенко.

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, как сообщалось, напомнил о терактах в непризнанном регионе в апреле-июне, следы которых Тирасполь "увидел" в Украине, заявил о раскручивании Украиной идеи об угрозе российского контингента в Приднестровье, якобы чтобы спровоцировать Кишинев на силовые действия и расшатать ситуацию в регионе.

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"Заявление Полищука, как говорят в Киеве, не от большого ума и перевести стрелки ему не удастся. Единственной силой, которая совершает террористические акты, ведет захватнические силовые действия, пытается расшатать внутриполитическую ситуацию в странах нашего региона, является Россия. А Украина всегда стояла и будет стоять на защите мира и процветания в регионе и уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы", - подчеркнул Олег Николенко.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду выразила мнение, что в случае победы Украины в полномасштабной войне, развязанной Россией, могли бы возникнуть условия для урегулирования приднестровского конфликта.

Насколько вероятна атака на Украину со стороны Приднестровья и почему Молдова отказывается воевать за освобождение Приднестровья - слушайте или читайте в интервью с депутатом парламента Молдовы.