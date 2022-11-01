Враг обстрелял две общины Сумщины, около 50 приходов
Вторник, 1 ноября 2022, 00:15
Две общины Сумской области обстреляли россияне в течение дня 31 октября.
Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий
Детали: В понедельник в полдень россияне вели огонь из ствольной артиллерии по территории Краснопольской общины, 36 приходов.
"Пострадавших нет, последствия уточняются", - написал Живицкий.
После 19 часов по Зноб-Новгородской общине прилетело 10 мин с территории РФ. Обошлось без жертв и разрушений.
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