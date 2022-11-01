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Враг потерял за сутки более 600 человек и 4 вертолета – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоВторник, 1 ноября 2022, 08:16

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 4 вертолета, самолет и более 600 человек личного состава. 

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.11 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 72 470 (+650) человек ликвидировано, 
  • танков – 2698 (+12) ед, 
  • боевых бронированных машин – 5501 (+16) ед, 
  • артиллерийских систем – 1730 (+2) ед, 
  • РСЗО – 383 (+0) ед, 
  • средства ПВО – 197 (+0) ед,
  • самолетов – 276 (+1) ед, 
  • вертолетов – 257 (+4) ед, 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2),
  • крылатые ракеты – 397 (+45),
  • корабли / катера – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4143 (+15) ед,
  • специальная техника – 154 (+0).

Данные уточняются.

Темы: Генштабвойна
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