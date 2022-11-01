Враг потерял за сутки более 600 человек и 4 вертолета – Генштаб
Вторник, 1 ноября 2022, 09:16
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 4 вертолета, самолет и более 600 человек личного состава.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 72 470 (+650) человек ликвидировано,
- танков – 2698 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 5501 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 1730 (+2) ед,
- РСЗО – 383 (+0) ед,
- средства ПВО – 197 (+0) ед,
- самолетов – 276 (+1) ед,
- вертолетов – 257 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2),
- крылатые ракеты – 397 (+45),
- корабли / катера – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4143 (+15) ед,
- специальная техника – 154 (+0).
Данные уточняются.
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