Россияне ударили по Краматорску и Николаеву, с Херсонщины вывозят вышки связи – ОВА

Пожар от ракетного удара по Николаеву, фото ГСЧС

В ночь на 1 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску и Николаеву, дронами атаковали Полтавскую и Днепропетровскую области, а из Херсонской области в Донецкую вывозят оборудование вышек сотовой связи.

Источник: областные военные администрации в сводной информации из регионов по состоянию на 09:00 вторника

Детали: На Полтавщине ночью четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты. На местах попаданий работают соответствующие службы. По предварительной информации обошлось без жертв. Подробная информация уточняется.

Сумская область: 31 октября вечером по Зноб-Новгородской общине прилетело 10 мин с территории РФ. Без жертв и разрушений.

Также в полночь по Зноб-Новгородской общине россияне ударили из минометов: 8 мин. Без последствий. Информация уточняется.

Днепропетровская область: этой ночью украинские силы ПВО сбили над областью три вражеских дрона-камикадзе.

Также ночью россияне обстреляли Никопольскую и Марганецкую громады. Предварительно, – без пострадавших.

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В Никополе повреждены 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, магазины и помещение банка.

В Марганце повредили линию электропередач. Была обесточена насосная станция водоканала. Восстановительные работы продолжаются

Харьковская область: за прошедшие сутки оккупанты наносили удары по населенным пунктам Купянского и Чугуевского районов.

В понедельник вечером оккупанты нанесли удары по Купянску, разрушен жилой дом. Жертв и пострадавших нет.

В результате обстрела в Ковшаровке Купянского района госпитализирован один человек, пациентка в тяжелом состоянии.

Луганская область: оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, откуда их выгнали ВСУ.

В течение прошлых суток из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии россияне били по Стельмаховке, Мясожаровке, Белогоровке, Грековке и по Невскому – населенным пунктам на Купянском и Лиманском направлениях.

Всего за минувшие сутки враг нанес 5 авиаударов по позициям украинских бойцов и провел 7 попыток штурмовых действий, нанеся 20 артиллерийских обстрелов.

Донецкая область: ночью – два ракетных удара по Краматорску. Последствия устанавливаются.

Также этой ночью были обстрелы Торецкой общины. Ситуация напряженная, но контролируемая в районе Нью-Йорка, Курдюмовки, Шумов и г. Железное. Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется. Разрушены несколько домов, повреждены железнодорожные пути, повреждена линия электропередач, отсутствует в Торецке мобильная связь, ремонтники работают над восстановлением электроснабжения.

Ночью во время артобстрела был поврежден дом, хозяйственные помещения в Торецке, пгт. Нелиповка; обстрел со стороны российских оккупационных войск окрестностей населенных пунктов с. Веселый Гай и с. Трудовое.

Утром – артобстрел г. Курахово Кураховской городской территориальной общины, разрушен частный жилой дом. Без раненых и погибших.

Ночью также – обстрелы Авдеевской общины, утром – массированный артобстрел центральной части Авдеевки. Информация о пострадавших гражданских уточняется. По линии обороны вокруг города продолжались обстрелы в районе Первомайского, Водяного и Опытного.

За прошедшие сутки в Донецкой области: 3 погибших, 3 раненых.

Николаевская область: в полночь по Николаеву нанесен вражеский удар четырьмя ракетами из зенитно-реактивной системы С-300. В результате чего произошло частичное разрушение зданий учебных заведений, полностью разрушен двухэтажный дом, повреждены частные дома, возник пожар пятиэтажного жилого дома. Один человек погиб.

Продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской общины, находящихся на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Во вторник утром – обстрелы за пределами населенного пункта Широковской громады, попадания по открытой территории. Пострадавших нет.

Херсонская область: продолжаются активные боевые действия.

Общины Бериславского района российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии, "Градов" и минометов. Как следствие – разрушена гражданская инфраструктура. В результате попадания снаряда в дом есть погибшие мирные жители.

По информации ОК "Юг", противник продолжает обороняться и пытается удержать занятые рубежи.

На Херсонщине сбит очередной ударный вражеский вертолет Ка-52.

По сообщению Генштаба ВСУ, оккупанты демонтируют оборудование вышек сотовой связи в Херсонской области и вывозят в Донецкую область.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, в Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Хмельницкой, Черновицкий, Тернопольской областях, в Черкасской, Житомирской и Киевской областях.