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Россия снова делает еду оружием в войне, которую сама начала – Госдеп США

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 09:17

США призывают Россию возобновить участие в зерновой инициативе, поскольку заявления России о ее выходе производят "немедленный вредный эффект на глобальную пищевую безопасность".

Об этом заявил Нед Прайс, представитель Государственного департамента США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Россия снова делает пищу оружием в войне, которую она сама начала. Самым эффективным способом обеспечения пищевой безопасности было бы, если бы Россия вернулась к соглашению и прекратила войну против Украины", - сказал Нед Прайс, представитель Госдепартамента США.

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Прайс подчеркнул, что США призывают Россию возобновить участие в зерновой инициативе.

"Мы хотим, чтобы эта инициатива возобновилась. Мы призываем Россию уважать обязательства, которые она на себя взяла. ... Не стоять на пути поставки очень необходимого зерна и других продуктов питания", - сказал представитель Государственного департамента США.

По его словам, ни одна другая страна "не может заменить возможности Украины экспортировать зерно через Черное море".

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"Любые действия России, направленные на препятствование критически важного экспорта зерна, по сути, будут свидетельствовать о том, что Кремлю безразлично, платят ли люди и семьи во всем мире больше за еду или голодают", - отметил представитель Госдепа.

По его словам, попытки России добиться уступок в обмен на возвращение к зерновому соглашению будут означать "коллективное наказание, или коллективное вымогательство".

Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что причиной приостановления участия Москвы в "зерновом соглашении" стала угроза со стороны Украины, и только в случае гарантий безопасности в Черном море она может пересмотреть это решение.

В то же время ООН не считает, что приостановление Россией участия в "зерновом соглашении" означает утрату им силы, и инспекторы ООН продолжат проверку судов, транспортирующих зерно из украинских портов.

Читайте подробнее о том, есть ли шанс сохранить зерновой коридор после российской истерики.

Смотрите также новое видео ЕвроПравды: Зерновое соглашение без РФ? Уже работает - корабли пошли! Дожмет ли Турция?

Темы: РосcияСШАзерно
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