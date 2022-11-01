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На Киевщине будут раздаваться звуки взрывов – учения саперов и разминирование

Татьяна ЛозовенкоВторник, 1 ноября 2022, 10:38
На Киевщине будут раздаваться звуки взрывов – учения саперов и разминирование
Иллюстративное фото из ГСЧС

В Вышгородском районе Киевщины 1 ноября проводятся учения для саперов, в Бориспольском – разминирование.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "В течение дня в Вышгородском районе будут проходить учения для саперов. Поэтому в некоторых общинах области возможно слышать звуки взрывов". 

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Детали: В ОВА уточнили, что саперы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

Обновлено в 11:35: Киевская областная военная администрация добавила, что 1 ноября до 14:00 будет продолжаться разминирование территорий в Бориспольском районе.

Темы: Киевская областьвзрыв
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